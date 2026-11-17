Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik Meydanı'ndaki törende, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Kasım 1937'de Elazığ'a gelerek kenti onurlandırdığını belirtti.

Atatürk'ün kente gelişinin 89. yıl dönümünü kutladıklarını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

REKLAM

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadelemizin Başkomutanı, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi teşriflerinin 89. yıl dönümüyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Milletlerin kaderini belirleyen büyük önderler, büyük liderler tarihte pek çok millete nasip olmaz. Atatürk gerek Milli Mücadele'deki üstün dehasıyla, gayretiyle, çalışkanlığıyla gerekse daha sonrasında Cumhuriyetimizin inşası sürecinde ülkemiz tarihi içerisinde çok büyük bir yer edinmiştir. Aynı zamanda ülkemizin genel olarak kalkınması, büyümesi için de pek çok reformu, devrimi gerçekleştirmiş bir liderdir. Sanayileşmeden sosyal değişime kadar pek çok alanda, eğitim reformuna kadar pek çok alanda çok önemli atılımlara imza atmıştır. Bu anlamda kendisine şükranlarımızı ifade ediyoruz."

REKLAM

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Evren Kaptan, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.