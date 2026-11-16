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        Başkan Doğan muhtarlarla bir araya geldi

        Elazığ Yurtbaşı Beldesi Başkanı Nihat Doğan, kent genelinde bulunan muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Başkan Doğan muhtarlarla bir araya geldi

        Elazığ Yurtbaşı Beldesi Başkanı Nihat Doğan, kent genelinde bulunan muhtarlarla bir araya geldi.

        Elazığ’da görev yapan muhtar dernekleri başkanları ve mahalle muhtarları, Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan ile bir araya geldi. Muhtarları makamında ağırlayan Doğan, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Geçmişte 15 yıl muhtarlık yaptığını aktaran Yurtbaşı Belde Başkanı Nihat Doğan, "Bu kutsal hizmet makamının sorumluluğunu ve kıymetini bizzat yaşamış bir kardeşinizim. Muhtarlık, yalnızca bir makam değil, milletimizin derdiyle dertlenmenin, sevincine ortak olmanın, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında gerçek bir gönül köprüsü kurmanın müstesna bir görevidir. Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın en yakın temsilcileri ve yerel yönetimlerimizin en önemli hizmet paydaşlarıdır. Bu görevin ne kadar büyük fedakarlık, sabır ve gönül bağı gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Bizler makamları millete hizmet vesilesi olarak görüyoruz. Dün muhtar olarak, bugün belediye başkanı olarak aynı anlayışla milletimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim, milletimize hizmet yolunda emek veren tüm muhtarlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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