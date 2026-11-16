Elazığ'da üreticilere 60 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
Elazığ'da "Mercimek Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde 181 üreticiye, 60 ton 500 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.
Elazığ'da "Mercimek Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde 181 üreticiye, 60 ton 500 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.
Elazığ’da tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesi programı çerçevesinde , Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Mercimek Üretimini Geliştirme Projesi" çerçevesinde kırmızı mercimek tohumu dağıtımı ve ekim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde, tohumluk maliyetinin yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanırken yüzde 25’i üreticilerin katkısıyla sağlanıyor. Toplam 4,4 milyon TL bütçeli proje ile 181 üreticiye , 4 bin 321 dekar alanda ekilmek üzere 60 ton 500 kilogram sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.
Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen ve teknik personelinin katılımıyla Merkez ilçeye bağlı Dambüyük köyünde üretim yapan Mehmet Eryılmaz’a ait yaklaşık 16 dekarlık arazide kırmızı mercimek ekimi gerçekleştirildi.
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