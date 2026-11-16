Motosikletli polis timlerine ilgi duyan Anıl'a doğum günü sürprizi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis teşkilatına ve özellikle motosikletli polis timlerine ilgi duyan epilepsi hastası Mehmet Anıl Yılmaz'a (16) doğum günü dolayısıyla sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında motosikletli polis ekipleriyle bir araya gelen Mehmet Anıl Yılmaz, polis motosikletlerini yakından inceledi. Kutlamada Yılmaz'ın doğum günü ekipler eşliğinde kutlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.