Elazığ'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Elazığ'da asayiş suçlarının önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla dar alan uygulaması yapıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentin huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın katılımıyla gerçekleştirilen dar alan uygulaması kapsamında, emniyet teşkilatının il genelinde yürüttüğü güvenlik ve denetim çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Uygulama noktalarında görev yapan emniyet personelimizden çalışmalar hakkında bilgi alınırken, bölge esnafımız ve vatandaşlarımızla da bir araya gelinerek talep, görüş ve beklentileri dinlendi. Kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerimiz görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürmektedir. İlimizde huzur ve güven ortamının kalıcı şekilde tesis edilmesi için denetim ve uygulamalarımız tüm kurumlarımızın koordinasyonunda kesintisiz devam edecektir."