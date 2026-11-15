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        Elazığ'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Elazığ'da asayiş suçlarının önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla dar alan uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 23:29 Güncelleme:
        Elazığ'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Elazığ'da asayiş suçlarının önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla dar alan uygulaması yapıldı.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentin huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

        İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın katılımıyla gerçekleştirilen dar alan uygulaması kapsamında, emniyet teşkilatının il genelinde yürüttüğü güvenlik ve denetim çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Uygulama noktalarında görev yapan emniyet personelimizden çalışmalar hakkında bilgi alınırken, bölge esnafımız ve vatandaşlarımızla da bir araya gelinerek talep, görüş ve beklentileri dinlendi. Kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerimiz görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürmektedir. İlimizde huzur ve güven ortamının kalıcı şekilde tesis edilmesi için denetim ve uygulamalarımız tüm kurumlarımızın koordinasyonunda kesintisiz devam edecektir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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