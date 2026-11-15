Elazığ'da kediyle yılanın kavgası
Elazığ'da kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 15.11.2026 - 16:47 Güncelleme:
Elazığ’da kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Hoş köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkan bir vatandaş, kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Bir süre kavgayı izleyen vatandaş daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
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