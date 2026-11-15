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        Uzmanlar Elazığ'da buluştu: Safra yolu kanserlerinde güncel tedaviler masaya yatırıldı

        Elazığ'da düzenlenen Kolanjiyokarsinom Sempozyumu, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 150 akademisyen ve hekimi bir araya getirdi. Safra yolu kanserlerinde güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı toplantıda, yenilikçi tedavi yaklaşımları ve multidisipliner iş birliğinin önemi vurgulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Uzmanlar Elazığ'da buluştu: Safra yolu kanserlerinde güncel tedaviler masaya yatırıldı

        Elazığ’da düzenlenen Kolanjiyokarsinom Sempozyumu, Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 150 akademisyen ve hekimi bir araya getirdi. Safra yolu kanserlerinde güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı toplantıda, yenilikçi tedavi yaklaşımları ve multidisipliner iş birliğinin önemi vurgulandı.

        Elazığ, önemli bir bilimsel toplantıya ev sahipliği yaptı. Girişimsel Onkoloji Derneğinin destekleriyle, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Artaş’ın başkanlığında "Kolanjiyokarsinomda Multidisipliner Yönetim: Tanıdan Tedaviye" sempozyumu düzenlendi. Sempozyum, Türkiye’nin farklı illerinden alanında uzman akademisyenleri ve hekimleri bir araya getirdi. Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, bölgenin sağlık alanındaki bilimsel iş birliği ve akademik etkileşimi açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi. Sempozyuma konuşmacı olarak Girişimsel Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Okan Akhan ve yönetim kurulu üyeleri, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile farklı illerden ve üniversitelerden çok sayıda girişimsel radyoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi onkoloji, gastroenteroloji ve patoloji anabilim ve bilim dallarından akademisyen katıldı. Sempozyum kapsamında, safra yollarının önemli ve tedavisi güç kanserlerinden biri olan kolanjiyokarsinomun güncel tanı yöntemleri, mevcut tedavi seçenekleri ve son yıllarda geliştirilen yenilikçi tedavi yaklaşımları kapsamlı şekilde ele alındı.

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        Toplantının Elazığ ve bölge sağlık camiası açısından önemli bir bilimsel buluşma olduğunu belirten Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hakan Artaş, "Kolanjiyokarsinom sıklığı artan, heterojen bir hastalıktır. Bu nedenle tanı ve tedavi süreçleri oldukça karmaşık, farklı tıp disiplinlerinin birlikte çalışmasını gerektiren önemli bir kanser türüdür. Günümüzde bu hastalığın tedavisinde cerrahi ve sistemik tedavilerin yanı sıra girişimsel onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanlarında da önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu toplantıyı düzenlemekteki temel amacımız, ülkemizin farklı merkezlerinde görev yapan değerli hocalarımızı Elazığ’da bir araya getirerek güncel bilimsel gelişmeleri paylaşmak, yeni tedavi yöntemlerini tartışmak ve bu yöntemlerin hastalarımıza nasıl uygulanabileceğini değerlendirmekti. Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu bilimsel buluşmanın gördüğü ilgi bizleri son derece mutlu etti. Farklı şehirlerden ve farklı uzmanlık alanlarından hekimlerin aynı bilimsel platformda buluşması, multidisipliner yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi olarak yalnızca bölgemizde değil, ülkemiz genelinde de bilimsel gelişmelere katkı sunan, yeni tedavi yaklaşımlarının tartışıldığı ve meslektaşlarımız arasında akademik iş birliğinin güçlendiği organizasyonlara ev sahipliği yapmayı önemsiyoruz. Toplantımıza katkı sunan, şehir dışından gelerek bizlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşan tüm hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

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        Geniş katılımla gerçekleştirilen sempozyum, Elazığ’ın sağlık alanındaki akademik ve bilimsel organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini de ortaya koydu. Sempozyum, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişleri ve bilimsel değerlendirmeleriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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