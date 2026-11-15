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        Elazığ'da diyabet farkındalığı eğitimi

        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Elazığ'da diyabet farkındalığı eğitimi

        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Diyabet Hemşireliği birimi tarafından diyabet farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi. Hastane yetkilileri tarafından bilgilendirme standında vatandaşların kan şekeri ölçüldü. Etkinlik kapsamında vatandaşlara diyabet hastalığı, erken tanının önemi, hastalığın takibi ve kontrol sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurum idarecilerinin de ziyaret ederek destek verdiği etkinlikte, diyabet konusunda bilinçli hareket etmenin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi vurgulandı.

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        Diyabetle mücadelede erken tanı, düzenli takip ve doğru bilgilendirmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların önemine işaret edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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