Elazığ'daki Kızıl Vadi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor

İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde Akdağlar ile Görese Dağı arasında uzanan Kızıl Vadi ve vadiden akan Mirvan Çayı, sonbahar renkleri eşliğinde güzel manzara sunuyor.

Kaynağını Akdağlar'ın zirvesindeki pınarlardan alan ve Kızıl Vadi'nin içerisinden coşkuyla akan Mirvan Çayı, vadi boyunca güneye doğru kıvrılarak Elazığ-Diyarbakır sınırında Dicle Nehri ile birleşiyor.

Görese Dağı'nı kaplayan meşe, kestane ve ardıç ormanlarının yanı sıra Mirvan Çayı'nı çevreleyen söğüt, kavak ve çınarların yaprakları sonbaharda sarı, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünerek Kızıl Vadi'de adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor.

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Kızıl Vadi, rengarenk doğası, Mirvan Çayı ve arkasında yükselen Görese Dağı manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

- "Doğaseverlerin bu bölgenin havasını teneffüs etmelerini isteriz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı, AA muhabirine Arıcak ilçesindeki bu doğal güzelliğin bölge için saklı bir değer olduğunu belirtti.

Görese Dağı'nın dik yamaçlarıyla bütünleşen Kızıl Vadi'nin ve buraya hayat veren Mirvan Çayı'nın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Atıcı, "Mirvan Çayı her mevsim güzel görüntüsünü insanlara göstermektedir. Bahar aylarında doğanın canlanması, Mirvan Çayı'nın coşkuyla akışı ve çevresindeki bitki örtüsü ve ağaçların canlanmasıyla birlikte yeşilin her tonunu burada görmekteyiz. Yaz mevsiminde de serinliğiyle insanlar için çok güzel bir ortam oluşturuyor. Sonbahar ve kış mevsiminde de ağaçların yapraklarının farklı renkleriyle oluşturduğu renk cümbüşünü en güzel şekilde görebiliyoruz. Kızıl Vadi ve Mirvan Çayı her mevsim görülmeye değer. Tüm ziyaretçilere ve doğaseverlere bu doğal güzellikleri görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

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Atıcı, Elazığ'ın tüm ilçelerinde görülmeye değer doğa harikası yerler bulunduğunu anlatarak, bu alanların doğa turizmine kazandırılması noktasında başta Elazığ Valiliği olmak üzere ilgili kurumlarla çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kalabalıklaşan şehir hayatıyla birlikte insanların stresten uzaklaşmak için doğayla baş başa kalmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Atıcı, "Yapmış olduğumuz bu tanıtımlarla amacımız şehrimizde bilinen alanların dışındaki bilinmeyenleri de ön plana çıkararak, dağ ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirmek isteyen, doğa turizmine önem veren kişileri bilgilendirmek. Doğaseverlerin bu bölgenin havasını teneffüs etmelerini isteriz." diye konuştu.

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İlçede yaşayan doğa tutkunlarından Ali Karan, Kızıl Vadi ve Mirvan Çayı'nın keşfedilmeyi bekleyen muazzam bir zenginlik olduğunu belirtti.

Özellikle sonbaharda büründüğü güzellik dolayısıyla bu alana "Kızıl Vadi" adının verildiğini anlatan Karan, öğretmen olduğunu, Arıcak'ta yaşadığı için kendisini şanslı hissettiğini ifade etti.

Karan, şunları söyledi:

"Burası 10-15 güne kadar tam kızıl oluyor. Her yıl bu mevsimde buraya çok sayıda ziyaretçi geliyor. Bizler de hafta sonları gelip burada dinleniyoruz, piknik yapıyoruz. Arıcak'ta çok fazla doğa harikası alan var. Kızıl Vadi ve Mirvan Çayı da bu yerler arasında."

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Yörede yaşayan vatandaşlardan Rıdvan Güler de Kızıl Vadi ve Mirvan Çayı'nın şehir hayatının stresinden kaçıp nefes almak isteyen herkes için eşsiz bir sığınak olduğunu ve her mevsim görülmeye değer manzaralar sunduğunu kaydetti.