Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'daki Kızıl Vadi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor

        Elazığ'daki Kızıl Vadi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde Akdağlar ile Görese Dağı arasında uzanan Kızıl Vadi ve vadiden akan Mirvan Çayı, sonbahar renkleri eşliğinde güzel manzara sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Elazığ'daki Kızıl Vadi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde Akdağlar ile Görese Dağı arasında uzanan Kızıl Vadi ve vadiden akan Mirvan Çayı, sonbahar renkleri eşliğinde güzel manzara sunuyor.

        Kaynağını Akdağlar'ın zirvesindeki pınarlardan alan ve Kızıl Vadi'nin içerisinden coşkuyla akan Mirvan Çayı, vadi boyunca güneye doğru kıvrılarak Elazığ-Diyarbakır sınırında Dicle Nehri ile birleşiyor.

        Görese Dağı'nı kaplayan meşe, kestane ve ardıç ormanlarının yanı sıra Mirvan Çayı'nı çevreleyen söğüt, kavak ve çınarların yaprakları sonbaharda sarı, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünerek Kızıl Vadi'de adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor.

        REKLAM

        Kızıl Vadi, rengarenk doğası, Mirvan Çayı ve arkasında yükselen Görese Dağı manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

        - "Doğaseverlerin bu bölgenin havasını teneffüs etmelerini isteriz"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı, AA muhabirine Arıcak ilçesindeki bu doğal güzelliğin bölge için saklı bir değer olduğunu belirtti.

        Görese Dağı'nın dik yamaçlarıyla bütünleşen Kızıl Vadi'nin ve buraya hayat veren Mirvan Çayı'nın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Atıcı, "Mirvan Çayı her mevsim güzel görüntüsünü insanlara göstermektedir. Bahar aylarında doğanın canlanması, Mirvan Çayı'nın coşkuyla akışı ve çevresindeki bitki örtüsü ve ağaçların canlanmasıyla birlikte yeşilin her tonunu burada görmekteyiz. Yaz mevsiminde de serinliğiyle insanlar için çok güzel bir ortam oluşturuyor. Sonbahar ve kış mevsiminde de ağaçların yapraklarının farklı renkleriyle oluşturduğu renk cümbüşünü en güzel şekilde görebiliyoruz. Kızıl Vadi ve Mirvan Çayı her mevsim görülmeye değer. Tüm ziyaretçilere ve doğaseverlere bu doğal güzellikleri görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

        REKLAM

        Atıcı, Elazığ'ın tüm ilçelerinde görülmeye değer doğa harikası yerler bulunduğunu anlatarak, bu alanların doğa turizmine kazandırılması noktasında başta Elazığ Valiliği olmak üzere ilgili kurumlarla çalışma yürüttüklerini kaydetti.

        Kalabalıklaşan şehir hayatıyla birlikte insanların stresten uzaklaşmak için doğayla baş başa kalmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Atıcı, "Yapmış olduğumuz bu tanıtımlarla amacımız şehrimizde bilinen alanların dışındaki bilinmeyenleri de ön plana çıkararak, dağ ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirmek isteyen, doğa turizmine önem veren kişileri bilgilendirmek. Doğaseverlerin bu bölgenin havasını teneffüs etmelerini isteriz." diye konuştu.

        REKLAM

        İlçede yaşayan doğa tutkunlarından Ali Karan, Kızıl Vadi ve Mirvan Çayı'nın keşfedilmeyi bekleyen muazzam bir zenginlik olduğunu belirtti.

        Özellikle sonbaharda büründüğü güzellik dolayısıyla bu alana "Kızıl Vadi" adının verildiğini anlatan Karan, öğretmen olduğunu, Arıcak'ta yaşadığı için kendisini şanslı hissettiğini ifade etti.

        Karan, şunları söyledi:

        "Burası 10-15 güne kadar tam kızıl oluyor. Her yıl bu mevsimde buraya çok sayıda ziyaretçi geliyor. Bizler de hafta sonları gelip burada dinleniyoruz, piknik yapıyoruz. Arıcak'ta çok fazla doğa harikası alan var. Kızıl Vadi ve Mirvan Çayı da bu yerler arasında."

        REKLAM

        Yörede yaşayan vatandaşlardan Rıdvan Güler de Kızıl Vadi ve Mirvan Çayı'nın şehir hayatının stresinden kaçıp nefes almak isteyen herkes için eşsiz bir sığınak olduğunu ve her mevsim görülmeye değer manzaralar sunduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi

        Benzer Haberler

        Elazığ'da diyabet farkındalığı eğitimi
        Elazığ'da diyabet farkındalığı eğitimi
        Elazığ'da AFAD gönüllülerine yönelik eğitim
        Elazığ'da AFAD gönüllülerine yönelik eğitim
        Fabrika değil lise, bir yılda 10 milyon ciro yaptılar
        Fabrika değil lise, bir yılda 10 milyon ciro yaptılar
        Elazığ Ticaret Borsası'nda yeni başkan Şenol Arslan oldu
        Elazığ Ticaret Borsası'nda yeni başkan Şenol Arslan oldu
        Alevlere teslim olan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza öncesi son g...
        Alevlere teslim olan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza öncesi son g...
        Elazığ'da anaokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi
        Elazığ'da anaokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi