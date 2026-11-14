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        Elazığ Ticaret Borsası'nda yeni başkan Şenol Arslan oldu

        Elazığ Ticaret Borsası'nda mevcut başkan Mehmet Ali Dumandağ ile başkan adayı Şenol Arslan'ın yarıştığı seçimlerde, sandıktan çıkan sonuca göre yeni başkan Şenol Arslan oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Elazığ Ticaret Borsası'nda yeni başkan Şenol Arslan oldu

        Elazığ Ticaret Borsası'nda mevcut başkan Mehmet Ali Dumandağ ile başkan adayı Şenol Arslan'ın yarıştığı seçimlerde, sandıktan çıkan sonuca göre yeni başkan Şenol Arslan oldu.

        Elazığ Ticaret Borsası'nda üyeler yeni dönem yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti. Borsa merkez binasında kurulan sandıklarda oy verme işleminin başlamasıyla start alan organ seçimlerinde, mevcut Başkan Mehmet Ali Dumandağ ile Başkan Adayı Şenol Arslan yarıştı. Seçim günü oy kullanma alanlarında bir araya gelerek üyelere katılım çağrısında bulunan ve ortak sağduyu mesajı veren adaylar, sürecin huzur ve kardeşlik içerisinde tamamlanması temennisinde bulundu. Gün boyu devam eden oy verme işleminin ardından sandıkların kapanmasıyla birlikte sayım sürecine geçildi. Yapılan oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte borsanın yeni dönem meclis ve yönetim kurulu üyeleri belirlenirken, Elazığ Ticaret Borsası Başkanlığına Şenol Arslan seçildi.

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        Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Elazığ Ticaret Borsası'nın yeni Başkanı Şenol Arslan, "Elazığ Ticaret Borsası seçimlerimiz yapıldı. Elazığ Ticaret Borsası'na bağlı Bingöl, Muş, Tunceli ve Elazığ'dan 505 seçmenle seçime girdik. Allah nasip etti, seçimi kazandık. Mevcut yönetim de çalıştı, emekler harcadı ama biz de emek verdik. Mevcut başkanımız her zaman diyordu ki, ‘Seçimi kazanan kazandıktan sonra zorlanır, işleri yapar, kaybeden kurtulur' biz seçimi kazandık, çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Ben, yönetimim ve ailem hepimiz çok heyecanlıyız. Rabbim bizim emeklerimizle bu seçimi kazandırdı. Bugünden sonra yönetimime, aileme, eşime, dostuma ve çevreme daha da faydalı olacağım, elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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