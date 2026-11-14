Elazığ'da akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti

Yapılan incelemenin ardında şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay, ElazığMalatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris T. (38)idaresindeki 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından araçtan çıkartıldı.

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