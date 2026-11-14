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        Elazığ'da akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti

        Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Elazığ'da akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti

        Elazığ’da şarampole devrilen akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

        Olay, ElazığMalatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris T. (38)idaresindeki 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından araçtan çıkartıldı.

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        Yapılan incelemenin ardında şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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