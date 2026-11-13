Elazığ'da zeytin hasadı başladı: 593 dekar alanda üretim
Elazığ'da tarımsal üretim çeşitliliğini artırmaya yönelik alternatif ürünlerden biri olan zeytinde hasat dönemi başladı. Kentte 592 dekar alanda kapama zeytin yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi.
Elazığ’da tarımsal üretim çeşitliliğini artırmaya yönelik alternatif ürünlerden biri olan zeytinde hasat dönemi başladı. Kentte 592 dekar alanda kapama zeytin yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi.
Elazığ’da tarımsal üretim çeşitliliğini artırmaya yönelik alternatif ürünlerden biri olan zeytinde hasat dönemi başladı. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen zeytin, Keban Baraj Gölü’nün iklim üzerindeki ılımanlaştırıcı etkisi sayesinde Elazığ’ın Keban ve Ağın ilçelerinde de yetiştiriliyor. Bu çerçevede , Ağın ilçesinde Elazığ’ın ilk kapama zeytin bahçesini tesis eden üretici Ahmet Ruhi Tekin’in bahçesinde zeytin hasadı gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen ile kurumun teknik personeli katıldı.
Elazığ’da toplam 593 dekar alanda kapama zeytin yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi. İl genelinde Keban ilçesinde 385 dekar, Ağın ilçesinde ise 208 dekar alanda zeytin üretimi gerçekleştirildiği aktarıldı.
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