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        Elazığ'da öğrencilere afet farkındalık eğitimi

        Elazığ'da AFAD ekipleri tarafından öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Elazığ'da öğrencilere afet farkındalık eğitimi

        Elazığ'da AFAD ekipleri tarafından öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi verildi.

        Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi. AFAD personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere; afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

        Eğitim çerçevesinde ayrıca deprem sırasında hayati önem taşıyan "ÇökKapanTutun" uygulaması ile afet anında güvenli tahliye konuları ele alındı.

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