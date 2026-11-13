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        Başkan Dumandağ'dan seçim çağrısı: "Katılım sağlansın, Elazığ kazansın"

        Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, cumartesi günü borsa merkez binasında yapılacak seçimler öncesinde tüm hemşehrilerini kimlikleriyle birlikte oy kullanmaya davet etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Başkan Dumandağ'dan seçim çağrısı: "Katılım sağlansın, Elazığ kazansın"

        Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, cumartesi günü borsa merkez binasında yapılacak seçimler öncesinde tüm hemşehrilerini kimlikleriyle birlikte oy kullanmaya davet etti.

        Elazığ Ticaret Borsası'nda cumartesi günü yapılacak seçimler öncesinde Başkan Mehmet Ali Dumandağ açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde son güne girildiğini ifade eden Dumandağ, oylamanın Ticaret Borsası'nın merkez binasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Güçlerini yıllardır hemşehrilerinden aldıklarını ve bu desteğin sürmesini beklediklerini dile getiren Dumandağ, tercih ne yönde olursa olsun sandığa katılımın önemine dikkat çekti. Oy kullanmaya gelecek vatandaşların kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini vurgulayan Dumandağ, seçimlerin huzur içinde tamamlanmasını diledi.

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        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Dumandağ, " Ticaret Borsası'nın seçimlerinin son gününe geldik. Allah nasip ederse cumartesi günü Ticaret Borsası'nın merkez binasında seçim olacak. Seçime tüm hemşehrilerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz. Gelirken de mutlaka kimliklerini yanlarına alsınlar. Oylarını kime verirlerse versinler, biz saygı duyuyoruz ama katılım sağlasınlar. Elazığ kazansın. Üyelerimizden, dostlarımızdan destek istiyoruz. Biz gücümüzü hemşehrilerimizden alıyoruz. Yıllardan beri bu böyle oldu ve bu desteğin böyle devam etmesini talep ediyoruz. Şimdiden kazasız, belasız bir seçim olmasını temenni ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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