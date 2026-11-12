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        Başkan Şerifoğulları, FHGC ile bir araya geldi

        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Başkan Şerifoğulları, FHGC ile bir araya geldi

        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FHGC’yi ziyaret etti. Cemiyet binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Şerifoğulları, FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Elazığ Belediyesi tarafından şehir genelinde hayata geçirilen çalışmalar, devam eden projeler ve kentin gelişimine yönelik hizmetler ele alındı.

        Elazığ basınıyla ortak istişare kültürüne büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Şerifoğulları, mesleğini hakkıyla ve özveriyle yerine getiren basın mensuplarına teşekkür etti. Basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Şerifoğulları, gazetecilerin emek ve gayretlerinin kıymetli olduğunu vurguladı.

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        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ise Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kent adına yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.

        Ziyarete Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Ergen'de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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