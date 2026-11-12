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        Elazığ'da öğrenciler oyun istasyonlarında doyasıya eğlendi

        Elazığ'da "Oyun Benim Hakkım, Oyunumu Oynarım" temalı etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Elazığ'da öğrenciler oyun istasyonlarında doyasıya eğlendi

        Elazığ’da "Oyun Benim Hakkım, Oyunumu Oynarım" temalı etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Maarifin Kalbinde Oyun Projesi kapsamında, Elazığ’da kasım ayının "Oyun Benim Hakkım, Oyunumu Oynarım" temalı etkinliği Koç İlkokulunda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün katılımıyla düzenlenen etkinlikte 70 öğrenci, 35 veli ve öğretmenler bir araya geldi. Çocukların oyun hakkına dikkat çekmek ve oyun kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen programda, okul bahçesinde oluşturulan oyun istasyonlarında öğrenciler, veliler ve öğretmenler birlikte geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.

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        Tombik, top taşıma, çevir bul, birlikte zıpla, hareketli çember, yakantop ve çatlak patlak oyunlarının yer aldığı etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de paylaşma, dayanışma, iş birliği ve birlikte başarma duygularını pekiştirdi.

        Etkinlikte öğrenciler tarafından çocuk hakları ve oyun hakkına yönelik hazırlanan pankartlar da sergilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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