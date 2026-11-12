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        Şenol Arslan, yönetim kurulu listesini açıkladı

        Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Şenol Arslan, yönetim kurulu listesini açıkladı

        Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.

        Elazığ Ticaret Borsası seçimlerine sayılı saatler kala başkan adayı Şenol Arslan’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Seçim çalışmalarını Elazığ’ın yanı sıra Bingöl, Muş ve Tunceli’de sürdüren Arslan, birlikte yol yürüyeceği isimleri açıkladı. Açıklanan listede hayvancılık, gıda, tarım ve ticaret sektörlerinden isimler yer alırken, Arslan’ın yönetim anlayışında ortak akıl, şeffaflık ve istişare vurgusu öne çıktı.

        Yönetim listesinin açıklanmasıyla birlikte değerlendirmelerde bulunan Şenol Arslan, "Biz bu yola bir makam kazanmak için değil, üyelerimizin güvenine layık olmak ve borsamıza hak ettiği değeri kazandırmak için çıktık. Birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımızla tek gayemiz, üreticimizin, tüccarımızın ve esnafımızın sesi olmaktır. Elazığ’dan Bingöl’e, Muş’tan Tunceli’ye kadar bütün üyelerimizi aynı samimiyetle kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi geride bırakmadan çalışacağız. Bizim için asıl olan koltuk değil, o koltuğun taşıdığı sorumluluktur" dedi.

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        14 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin de mesaj veren Arslan, "Bugüne kadar bizlere kapısını açan, gönlünü açan, desteğini ve duasını esirgemeyen bütün büyüklerime, kıymetli dostlarıma, abilerime ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şimdi karar günü yaklaşıyor. Her üyemizin elini vicdanına koyarak borsamızın yarınlarını düşünmesini istiyorum. Çünkü bu seçim yalnızca bir başkan seçimi değil, önümüzdeki yıllarda nasıl bir borsa istediğimizin kararıdır. Biz kadromuzla, projelerimizle ve kararlılığımızla hazırız. Takdir kıymetli üyelerimizindir. Kazanan şahıslar değil, Elazığ Ticaret Borsası ve bütün üyelerimiz olsun" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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