Elazığ'da bulutların görsel şöleni

Elazığ’da Çatalçeşme Mahallesinde gökyüzünde oluşan sirrokümülüs bulutları, ortaya çıkardığı ilginç görüntüyle vatandaşların dikkatini çekti. Kent semalarında yüksek seviyelerde oluşan sirrokümülüs bulutları, küçük ve birbirine yakın bulut kümeleri şeklinde gökyüzünü kapladı. Bulutlar, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

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