Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da ilkokul öğrencileri balık türlerini yakından tanıdı

        Elazığ'da ilkokul öğrencileri balık türlerini yakından tanıdı

        Elazığ'da ilkokul öğrencileri Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi'ni ziyaret ederek balık türlerini yakından tanıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Elazığ'da ilkokul öğrencileri balık türlerini yakından tanıdı

        Elazığ'da ilkokul öğrencileri Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi’ni ziyaret ederek balık türlerini yakından tanıdı.

        Elazığ’da ilkokul öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, sucul canlıları yakından tanıma fırsatı bulurken farklı balık türleri ve su ekosistemi hakkında da bilgi edindi. Balık Müzesi'nde sergilenen çeşitli balık türlerini ilgiyle inceleyen öğrenciler, akvaryum ünitesinde bulunan balıkları gözlemleyerek su altı yaşamını daha yakından tanıdı.

        Ziyaret sayesinde öğrencilerin su ürünleri, sucul canlıların çeşitliliği ve su ekosisteminin korunması konularında farkındalık kazanmaları hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Çocuğunun gözü önünde eşini öldüren sanık: "Ben kendi evladımı kendi elimle...
        Çocuğunun gözü önünde eşini öldüren sanık: "Ben kendi evladımı kendi elimle...
        Başkan Dumandağ'dan seçim çağrısı: "Katılım sağlansın, Elazığ kazansın"
        Başkan Dumandağ'dan seçim çağrısı: "Katılım sağlansın, Elazığ kazansın"
        Şenol Arslan, yönetim kurulu listesini açıkladı
        Şenol Arslan, yönetim kurulu listesini açıkladı
        Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Başkan Şerifoğulları, FHGC ile bir araya geldi
        Başkan Şerifoğulları, FHGC ile bir araya geldi
        Elazığ'da öğrenciler oyun istasyonlarında doyasıya eğlendi
        Elazığ'da öğrenciler oyun istasyonlarında doyasıya eğlendi