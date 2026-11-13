Elazığ'da ilkokul öğrencileri balık türlerini yakından tanıdı

Elazığ'da ilkokul öğrencileri Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi’ni ziyaret ederek balık türlerini yakından tanıdı.

Elazığ’da ilkokul öğrencileri, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, sucul canlıları yakından tanıma fırsatı bulurken farklı balık türleri ve su ekosistemi hakkında da bilgi edindi. Balık Müzesi'nde sergilenen çeşitli balık türlerini ilgiyle inceleyen öğrenciler, akvaryum ünitesinde bulunan balıkları gözlemleyerek su altı yaşamını daha yakından tanıdı.

Ziyaret sayesinde öğrencilerin su ürünleri, sucul canlıların çeşitliliği ve su ekosisteminin korunması konularında farkındalık kazanmaları hedeflendi.