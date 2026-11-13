Ağın Kaymakamı Yılmaz Bahadırlar Köyü'nü ziyaret etti
Elazığ'da Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Bahadırlar Köyü'nü ziyaret etti
Elazığ'da Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Bahadırlar Köyü'nü ziyaret etti
Kaymakam Yılmaz, köylere ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Bahadırlar Köyü'ne geçen Yılmaz, vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.
Yılmaz, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumların gereken hassasiyetleri gösterdiğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
Kaymakam Yılmaz'a ziyaretinde, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Dursun Kara da eşlik etti.
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