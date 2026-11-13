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        Elazığ'da Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yılında duygu dolu anma

        Elazığ'da Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Elazığ'da Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yılında duygu dolu anma

        Elazığ'da Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Elazığ'da 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi Çok Amaçlı Salonu'ndaki programa Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, kurum müdürleri ve merkezde ikamet eden Ahıska Türkü vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'anı Kerim tilavetinin ardından sürgünde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Etkinlik kapsamında Ahıska Türklerinin 82 yıl önce vatanlarından koparılışını ve yaşadıkları zorlu göç yolculuğunu konu alan sinevizyon gösterimi sunuldu. Sürgün temalı şiirlerin okunduğu ve ağıtların seslendirildiği anlarda salondaki Ahıska Türkleri gözyaşlarına hakim olamadı.

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        Programda konuşan Vali Dr. Numan Hatipoğlu, 14 Kasım 1944'te yaşanan sürgünün ortak hafızadaki derin acısını paylaştıklarını ifade ederek, devletin ve Türk milletinin her zaman Ahıska Türkü soydaşlarının yanında olduğunu vurguladı.

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