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        Elazığ'da kış mevsiminin vazgeçilmezi kestane, tezgahta yerini aldı

        Havaların soğumasıyla birlikte Elazığ sokaklarında kestane kokusu yeniden yükselmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ocaklarını yakan kestaneciler, soğuk akşamlarda vatandaşlara nostaljik bir lezzet sunmaya devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Elazığ'da kış mevsiminin vazgeçilmezi kestane, tezgahta yerini aldı

        Havaların soğumasıyla birlikte Elazığ sokaklarında kestane kokusu yeniden yükselmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ocaklarını yakan kestaneciler, soğuk akşamlarda vatandaşlara nostaljik bir lezzet sunmaya devam ediyor.

        Elazığ’da uzun yıllardır bir kültür haline gelen kestane tüketimi, özellikle akşam saatlerinde artan ilgiyle birlikte bu yıl da vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şehrin işlek noktaları olan Gazi Caddesi’nde tezgah açan satıcılar, havaların daha fazla soğumasıyla birlikte vatandaşların kestaneye olan rağbetin daha fazla artacağını belirtti.

        Dokuz yıldır kestane satıcılığı yaptığını aktaran Burak Sarıkaya, "Kış aylarının vazgeçilmezi kestaneye geçtik. Cins olarak en iyisi Türkiye’nin Aydın iline bağlı Nazilli bölgelerinde yetişen şekerci kestaneleridir. Şuan da satışa başladık. Kestane bence kış mevsimlerinin vazgeçilmez lezzetidir. Çocukluğumuzda sobanın üstünde yaptığımız o muhteşem gecelerin en güzel örneğidir. Sobalı ev fazla kalmadı ama yanmaz tava ve fırınlarda çizilmiş kestane yapan vatandaşlarımız var. Soğuk havaların artmasıyla birlikte vatandaşların talebi daha da artacaktır" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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