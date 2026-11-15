Elazığ'da motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Kazada 2'si motosiklette bulunan, 1'i de yaya olmak üzere 3 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.