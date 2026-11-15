Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da vatandaşlar Filistin için yürüdü

        Elazığ'da vatandaşlar Filistin için yürüdü

        Elazığ'da yüzlerce vatandaşın katılımı ile Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Elazığ'da vatandaşlar Filistin için yürüdü

        Elazığ’da yüzlerce vatandaşın katılımı ile Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi.

        İsrail’in Gazze’yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla El Aksa Platformu tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Öğle namazından sonra bir araya gelen yüzlerce kişi, tekbir ve sloganlarla Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kur’anı Kerim’in okunmasıyla başlayan program konuşmaların ardından sona erdi.

        İnsanlığın vicdanına seslenmek Gazze’de yaşanan zulme karşı seslerini yükseltmek ve tüm dünyaya tarihi bir çağrıda bulunmak için bir araya geldiklerini aktaran El Aksa Dönem Sözcüsü Erkan Yaman, "Bugün sözlerimizin mürekkebi gözyaşıdır. Kelimeleri ise Gazze’nin yetim bırakılmış çocuklarının feryadıdır. Biz bugün sizlere bir savaşın bilançosunu anlatmayacağız. Yürüyüşte 20 binin üzerinde şehit olan çocukların pankartlarını taşıdık. Gazze rakamlara sığdırılabilecek bir felaket değildir. Biz sizlere rakamlardan değil, insanlardan söz etmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kuruluşlara ve dünyanın bütün devletlerine sesleniyoruz. Bugün sizlere diplomatik nezaket cümleleri kurmayacağız. Gazze’de yaşanan insanlık felaketini yalnızca izlemekten vazgeçin. Uluslararası hukukun yerini yerine getirin. İnsani yardımların önündeki bütün engelleri kaldırılması için harekete geçin. Sivillerin korunmasını, işgalin, kuşatmanın ve saldırıların sona ermesi için somut ve bağlayıcı adımlar atın" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Uzmanlar Elazığ'da buluştu: Safra yolu kanserlerinde güncel tedaviler masay...
        Uzmanlar Elazığ'da buluştu: Safra yolu kanserlerinde güncel tedaviler masay...
        Elazığ'da 2'si çocuk 6 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaney...
        Elazığ'da 2'si çocuk 6 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaney...
        Elazığ'da şeker pancarı yüklü tır devrildi
        Elazığ'da şeker pancarı yüklü tır devrildi
        Keban'da "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı düzenlendi
        Keban'da "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı düzenlendi
        Elazığ'da doğal gaz zehirlenmesi: 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı
        Elazığ'da doğal gaz zehirlenmesi: 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı
        Elazığ'da diyabet farkındalığı eğitimi
        Elazığ'da diyabet farkındalığı eğitimi