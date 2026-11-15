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        Elazığ'da şeker pancarı yüklü tır devrildi

        Elazığ'da şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Elazığ'da şeker pancarı yüklü tır devrildi

        Elazığ’da şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

        Kaza, ElazığDiyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 AHY 706 plakalı şeker pancarı yüklü tır devrildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Şarampole saçılan pancarlar ekipler tarafından toplanırken, tır ise vinç ile yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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