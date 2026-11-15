Elazığ'da doğal gaz zehirlenmesi: 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da bir binada meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi, paniğe neden oldu. Olayda 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da bir binada meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi, paniğe neden oldu. Olayda 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Doğukent Mahallesi Itri Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumları hafif olan 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Doğal gaz ekipleri, binada kontrol çalışması yaptı.
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