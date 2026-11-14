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        Alevlere teslim olan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı

        Elazığ'da şarampole devrilerek alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü İdris T. hayatını kaybederken kazadan hemen önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Alevlere teslim olan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı

        Elazığ'da şarampole devrilerek alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü İdris T. hayatını kaybederken kazadan hemen önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

        Olay, ElazığMalatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris T. (38) idaresindeki 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından araçtan çıkartıldı.

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        Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, akaryakıt tankerinin kazadan hemen önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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