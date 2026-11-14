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        Palu'da Narvas ve Narko Alan Uygulaması

        Elazığ'ın Palu ilçesinde polis ekipleri tarafından Narvas ve Narko Alan Uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Palu'da Narvas ve Narko Alan Uygulaması

        Elazığ’ın Palu ilçesinde polis ekipleri tarafından Narvas ve Narko Alan Uygulaması gerçekleştirildi.

        Palu ilçesinde 18 ekip ve 43 personelin katılımıyla 4 farklı noktada "Narvas ve Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla mücadele, suçun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında; 142 şahıs kontrol edilirken 67 araç denetlendi. Aynı zamanda 4 park ve bahçede kontrol gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Aydın Karan’da çalışmaları yerinde inceledi.

        Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suç unsurlarıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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