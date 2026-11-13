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        Keban'da "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Keban'da "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, eğitim uzmanı Ziya Polattaş tarafından sunum yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, konferansa katılan Polattaş'a teşekkür etti.

        Konferansa, öğrenci ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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