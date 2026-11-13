Keban'da "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi.
Giriş: 13.11.2026 - 16:27 Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, eğitim uzmanı Ziya Polattaş tarafından sunum yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, konferansa katılan Polattaş'a teşekkür etti.
Konferansa, öğrenci ve veliler katıldı.
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