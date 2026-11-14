GÜNCELLEME - Elazığ'da dere yatağına devrilen tankerin sürücüsü öldü

Elazığ'da dere yatağına devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elazığ-Malatya kara yolu Tüneller Kavşağı mevkisinde İ.T. yönetimindeki 27 GH 715 plakalı zift yüklü tanker, bariyere çarptıktan sonra dere yatağına devrildi.

Devrildikten sonra çıkan yangında tankerden sızan zift dere yatağına yayıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, tanker kazası sonucu petrol türevi (zift) olduğu değerlendirilen bir maddenin dere yatağına sızdığının tespit edildiğini belirtti.

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Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu maddenin Karakaya Barajı'na ulaşmasını önlemek amacıyla ilgili kurumlarımız derhal bilgilendirilmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ile İl Özel İdaremiz başta olmak üzere ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmıştır. Baraj yetkilileri uyarılmış, sızıntının önüne geçilmesi amacıyla dere yatağında filtre ve süzücü malzemelerle tedbir alma çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını ve çevremizi korumak amacıyla gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte, gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."