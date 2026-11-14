Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri AK Parti heyeti, kapanan hastanenin doktor ve çalışanlarıyla buluştu

        AK Parti heyeti, kapanan hastanenin doktor ve çalışanlarıyla buluştu

        Faaliyetlerine son veren Elazığ Özel Medikal Hospital'in doktorları ve sağlık çalışanlarıyla konferans salonunda bir araya gelen AK Parti heyeti, yaşanan mağduriyetleri ve talepleri dinleyerek çözüm noktasında devletin her türlü imkanıyla yanlarında olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:43 Güncelleme:
        AK Parti heyeti, kapanan hastanenin doktor ve çalışanlarıyla buluştu

        Faaliyetlerine son veren Elazığ Özel Medikal Hospital’in doktorları ve sağlık çalışanlarıyla konferans salonunda bir araya gelen AK Parti heyeti, yaşanan mağduriyetleri ve talepleri dinleyerek çözüm noktasında devletin her türlü imkanıyla yanlarında olduğunu ifade etti.

        Elazığ'da faaliyetlerin sonlandırılmasının ardından başlayan süreç ve çalışanların hak arayışları sürerken, kent protokolünden hastaneye ziyaret gerçekleştirildi. AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ve beraberindeki heyet, kapanan hastaneye giderek doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla buluştu. Hastanenin konferans salonunda sorucevap şeklinde gerçekleşen görüşmede, ödenmeyen maaşlar, kıdem tazminatları, özlük hakları ve istihdam beklentilerine ilişkin talep ve şikayetler tek tek dinlenerek not alındı.

        REKLAM

        Sürecin çözümü noktasında devletin her türlü imkanıyla yanlarında olduklarını vurgulayan heyet üyeleri, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağını ve konunun yakından takipçisi olacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        Palu'da Narvas ve Narko Alan Uygulaması
        Palu'da Narvas ve Narko Alan Uygulaması
        Elazığ'da akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti
        Elazığ'da akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti
        Elazığ Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı başladı
        Elazığ Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı başladı
        Elazığ'da kış mevsiminin vazgeçilmezi kestane, tezgahta yerini aldı
        Elazığ'da kış mevsiminin vazgeçilmezi kestane, tezgahta yerini aldı
        Keban'da "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi
        Keban'da "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi
        Ağın Kaymakamı Yılmaz Bahadırlar Köyü'nü ziyaret etti
        Ağın Kaymakamı Yılmaz Bahadırlar Köyü'nü ziyaret etti