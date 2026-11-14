Elazığ'da anaokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi

Küçük yaşlarda kazanılan afet bilincinin, güvenli bir gelecek için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve ÇökKapanTutun hareketi hakkında bilgilendirme yapıldı.

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