Elazığ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaya ile devrilen motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu ağır yaralandı.

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