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        Elazığ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi ağır yaralandı

        Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Elazığ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi ağır yaralandı

        Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

        Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

        Kazada, yaya ile devrilen motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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