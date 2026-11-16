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        Elazığspor - Menemen FK maçı biletleri satışta

        ElazığsporMenemen FK maçı online biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Elazığspor - Menemen FK maçı biletleri satışta

        ElazığsporMenemen FK maçı online biletleri satışa çıktı.

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 12. Haftası’nda Çarşamba günü oynanacak olan Elazığspor Menemen FK maçı online biletleri satışa çıktı. Kulüp resmi sayfasından yapılan açıklamada; "Online biletlerinizi passo web sitesi üzerinden ve Passo mobil uygulamasından satın alabilirsiniz. Online bilet satın almak için Passolig kartı zorunlu değildir" denildi.

        Bilet fiyatları; VIP B/C: 1.500 TL, Kapalı: 500 TL, Maraton: 250 TL, Kale Arkası: 100 TL ve Misafir: 130 TL olarak belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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