Elazığspor - Menemen FK maçı biletleri satışta

Bilet fiyatları; VIP B/C: 1.500 TL, Kapalı: 500 TL, Maraton: 250 TL, Kale Arkası: 100 TL ve Misafir: 130 TL olarak belirlendi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 12. Haftası’nda Çarşamba günü oynanacak olan Elazığspor Menemen FK maçı online biletleri satışa çıktı. Kulüp resmi sayfasından yapılan açıklamada; "Online biletlerinizi passo web sitesi üzerinden ve Passo mobil uygulamasından satın alabilirsiniz. Online bilet satın almak için Passolig kartı zorunlu değildir" denildi.

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