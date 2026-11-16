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        Elazığ'da ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı

        Elazığ'da trafik polislerince ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Elazığ'da ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı

        Elazığ'da trafik polislerince ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da başlatılan kış lastiği uygulaması kapsamında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları denetledi.

        Durdurulan araçların lastik diş derinliklerini ve mevsim şartlarına uygunluğunu inceleyen ekipler, sürücülere kış lastiği kullanımı, doğru lastik seçimi, karlı ve buzlu yollarda güvenli sürüş kuralları ile araç bakımına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.

        Polis ekipleri, kış şartlarından kaynaklanabilecek kazaların önlenmesi ile can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla başta ticari araç sürücüleri olmak üzere tüm sürücülerin kış lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirmede bulundu.

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        Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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