Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar doğal antibiyotik olan turşuya yöneldi.

Elazığ'da havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar mevsimsel hastalıklardan korunmak amacıyla yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren turşuya rağbet gösteriyor. En çok tercih edilen turşuların başında acur, mısır, lahana ve salatalık turşusu yer alıyor. Kilosu 350 ile 450 lira arasında değişen turşuların yanında ayrıca, vatandaşların talebine göre meyve turşusu da yapılıyor. Öte yandan lakerda ve balık turşusu da talep gören çeşitler arasında yer alıyor.

Kapalı Çarşıda turşu işletmecisi Umut Can Mama, "Turşu, vatandaşların ilgi odağı oldu. Buradaki ürünlerimiz el yapımı, fabrikasyon ürün yok. Kendimiz yapıyoruz. Müşterilerden olumlu talep alıyoruz. Ürün çeşidimiz oldukça iyi. İnsanların tüketebileceği miktarda ürün üretiyoruz. Daha fazla stok yapmak için bir sonraki senelere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Turşuların içerisinde herhangi bir katkı madde yok. Biz turşularımızı limon ve tuzla yapıyoruz. Onun dışında herhangi bir katkı maddesi yok. 33 çeşit turşumuz var. Reçel ve sosları da eklediğimizde 55'i aşkın ürün var. Bunların hepsi kendi el emeğimizdir. Vatandaşların talep ettiği ürünlerin başında yöresel olduğu için acur turşusu çok gidiyor. Mısır turşusunu denemek isteyen vatandaşlar oluyor. Lahana, havuç, salatalık daha çok rağbet görüyor. Ürünleri bizzat tarladan aldığımız için büyük bir emeği oluyor bundan dolayı da ürünlerimiz 350 liradan başlıyor 450 liraya kadar değişiyor. Meyvelerden turşu denedik güzel de oldu. Lakerda ve balık turşumuz var. Balık turşusuna vatandaşların talebi oluyor. Bu da şaşırtıcı bir durum. Dünyada tadılması gereken birçok tat var" dedi.