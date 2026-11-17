Erkekler Sutopu Grup Müsabakaları’nda mücadele eden Elazığ Gençlik Spor Kulübü, organizasyonu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak üçüncü sırada tamamladı.

1315 Kasım tarihleri arasında Adana’da düzenlenen U16 Erkekler Sutopu Grup Müsabakaları’nda mücadele eden Elazığ Gençlik Spor Kulübü, sergilediği başarılı performansla organizasyonu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak üçüncü sırada tamamladı. Farklı illerden takımların katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda Elazığ’ı temsil eden takım, ortaya koyduğu mücadele, takım ruhu ve azmiyle dikkat çekti. Turnuva boyunca üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sporcularımız, elde ettikleri sonuçlarla Elazığ sporunu başarıyla temsil etti.

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Adana’da düzenlenen U16 Erkekler Sutopu Grup Müsabakaları’nda ilimizi başarıyla temsil eden Elazığ Gençlik Spor Kulübü takımımızı, sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Gençlerimizin spora yönelmesi, farklı branşlarda kendilerini geliştirmesi ve ulusal organizasyonlarda ilimizi en iyi şekilde temsil etmesi bizler için büyük önem taşımaktadır. Üç galibiyet ve iki mağlubiyetle grubu üçüncü sırada tamamlayan takımımızın elde ettiği bu başarıda emeği bulunan sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyor; sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" denildi.