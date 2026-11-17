Türkiye genelinde geçen yıl yaşanan zirai dondan etkilenen Elazığ'ın Baskil ilçesinde, meyvesi kuruyan bir nar ağacının bu yıl yeniden yeşermesiyle kuru ve taze narlar aynı ağaçta görüntülendi.

Türkiye genelinde geçen yıl etkili olan zirai don olayından etkilenen Elazığ'ın Baskil ilçesinde, meyvesi kuruyan bir nar ağacı bu yıl yeniden yeşererek taze meyve verdi. Ağaçtaki kurumuş nar ile yeni yetişen taze narlar aynı karede görüntülendi. Bölgedeki çok sayıda meyve ağacının zarar gördüğü süreçte, bir nar ağacının üzerindeki meyve de soğuk nedeniyle dalında kurudu. Aradan geçen bir yılın ardından ağaçta yeniden yapraklanma ve meyve oluşumu gerçekleşti. Kaydedilen görüntülerde, geçen yıldan kalan kurumuş narın bulunduğu aynı ağaçta bu sezon taze narların yetiştiği yer aldı.