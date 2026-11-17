Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza, ElazığBingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KIK 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakemini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak görev altına alındı.

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