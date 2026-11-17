Kaza, ElazığBingöl kara yolu Yazıkonak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DOJ 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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