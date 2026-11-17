İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan kişilere yönelik 20 günde operasyonlar gerçekleştirildi.

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