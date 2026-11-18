İkinci el araç satışlarının yılın ilk 6 ayına göre daha iyi olduğunu belirten Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, sıfır araçlardaki kampanyaların ikinci el araç satışını etkilemediğini söyledi.

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, ikinci el araç piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eskiden araçların bir yatırım aracı olduğunun, şimdi ise bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Yıldırım, Elazığ'da bir ay içerisinde 10 ile 15 aracın satışının gerçekleştiğini, yılın ilk 6 ayına göre şu anda satışların daha iyi olduğunu ifade etti. İkinci el araç piyasasının gayet iyi durumda olduğunu aktaran Yıldırım, "Satışlar 6 ay öncesinden daha iyi. Altının düşmesi veya faizlerin çıkması bizleri etkilemiyor. Alış ve satışlar iyi durumda. Yılın ilk 6 ayına göre satışlarımız şu an daha iyi. Elazığ'da ortalama 1015 araç satılırken, Türkiye genelinde 2530 araç satışı gerçekleşiyor. Sıfır araçlarda kampanyanın olması ikinci el araç satışını etkilemiyor. Adam 1 milyona aldığı aracı 900 bin liraya vermez. İhtiyacı olan aracı alıyor, ihtiyacı olmayan da başka yatırımlar yapıyor. Eskiden araçlar yatırım olarak kullanılıyordu, şimdi ise ihtiyaç olduğu için kullanılıyor. Şu anda Galericiler Sitesi'nde 150 tane esnaf var. Hepsi şu anda dolu. Burada olmayıp da binaların altında olan 200 tane galericimiz var. 100'e yakın da korsan galerici var. İkinci bir galericiler sitesine de ihtiyacımız var. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yardımıyla ikinci galericiler sitesini yapmaya çalışıyoruz. Orası tamamlandığında Elazığ'ın 20 yıllık ihtiyacı tamamlanmış olur" dedi.