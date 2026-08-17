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        Elazığ'daki terör saldırısının üzerinden 10 yıl geçti

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne 18 Ağustos 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden 10 yıl geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Elazığ'daki terör saldırısının üzerinden 10 yıl geçti

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne 18 Ağustos 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden 10 yıl geçti.

        Bombalanan emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu alan, şehitler anısına millet bahçesine dönüştürülerek 6 yıl önce halkın hizmetine açıldı.

        Millet bahçesini ziyaret edenler, şehitler için dua ediyor.

        Saldırıdan yaralı kurtulan 4 çocuk babası 44 yaşındaki tır şoförü Abdulbasit Özdemir, AA muhabirine, İl Emniyet Müdürlüğünün önünden aracıyla geçtiği sırada patlamanın meydana geldiğini söyledi.

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        O gün ilk kez bu güzergahı kullandığını ifade eden Özdemir, "Aracım o esnada sağ tarafa adeta tampon oluşturdu. Bir gözümü kaybettim, vücudumda şarapnel parçaları halen duruyor. Devletimiz bize çok yardımcı oldu. Böyle bir devletimiz olduğu için çok şükrediyorum." dedi.

        Özdemir, saldırının yaşandığı alanın millet bahçesine dönüştürüldüğünü belirterek, "Patlamanın olduğu yerdeyiz şu an. Devletimiz burada güzel, yeşillik alan oluşturdu. Bu da devletimizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

        - "Barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamak istiyoruz"

        Çalıştığı akaryakıt istasyonunda saldırıya tanık olan Selami Gökalp, 10 yıl önce yaşanan terör saldırısını unutmadıklarını belirtti.

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        Gökalp, şunları kaydetti:

        "O gün şehitlerimiz, yaralılarımız oldu. Şehitlerimizi unutmuyoruz, o kara günü unutamıyoruz. Hala içimizde onların acısı ve sızısı var ama devlet ve millet olarak üstesinden geldik. O günün izlerini silmek için Emniyet Müdürlüğü binasının yerine devletimiz millet bahçesi yaptı. O günleri bir daha hatırlamak istemiyoruz, barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamak istiyoruz."

        - Saldırının faili terörist etkisiz hale getirilmişti

        İçişleri Bakanlığından 11 Haziran 2020'de yapılan açıklamada, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Firaz Amed" kod adlı İzzet Yiğit olduğunun tespit edildiği belirtilmişti. Teröristin, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırının faili olduğu açıklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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