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        Elazığ'daki yüzme havuzlarındaki sular günlük kontrol ediliyor

        Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzme havuzlarında, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüzebilmesi amacıyla suların kalitesi günlük kontrol ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Elazığ'daki yüzme havuzlarındaki sular günlük kontrol ediliyor

        Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzme havuzlarında, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüzebilmesi amacıyla suların kalitesi günlük kontrol ediliyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğe bağlı Olimpik Yüzme Havuzu, Doğukent 15 Temmuz Portatif Yüzme Havuzu, Karakoçan Portatif Yüzme Havuzu ve Alacakaya Portatif Yüzme Havuzu'nda görevli personel tarafından suyun pH ve klor seviyeleri günlük olarak ölçülüyor.

        Suyun ölçüm sonuçları kayıt altına alınırken değerlerin belirlenen standartlar içerisinde tutulması için gerekli işlemler uygulanıyor.

        Ayrıca, havuzlarda filtreleme ve dezenfeksiyon sistemleri düzenli olarak kontrol edilerek su kalitesinin korunması sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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