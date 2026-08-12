Elazığ'daki yüzme havuzlarındaki sular günlük kontrol ediliyor

Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzme havuzlarında, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüzebilmesi amacıyla suların kalitesi günlük kontrol ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğe bağlı Olimpik Yüzme Havuzu, Doğukent 15 Temmuz Portatif Yüzme Havuzu, Karakoçan Portatif Yüzme Havuzu ve Alacakaya Portatif Yüzme Havuzu'nda görevli personel tarafından suyun pH ve klor seviyeleri günlük olarak ölçülüyor.

Suyun ölçüm sonuçları kayıt altına alınırken değerlerin belirlenen standartlar içerisinde tutulması için gerekli işlemler uygulanıyor.

Ayrıca, havuzlarda filtreleme ve dezenfeksiyon sistemleri düzenli olarak kontrol edilerek su kalitesinin korunması sağlanıyor.