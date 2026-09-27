Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

Öte yandan, yangında alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından fark edilerek güvenli alana alındı.

Bölgenin sarp kayalık ve dik yamaçlardan oluşması nedeniyle yangın söndürme araçlarının giremediği alandaki yangın, köy sakinlerinin de desteğiyle ekiplerce söndürüldü.

Akdağ eteğinde yer alan Güllüce köyünün üst bölgesindeki dağlık arazide dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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