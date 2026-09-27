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        Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

        Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Akdağ'da çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

        Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Akdağ'da çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Akdağ eteğinde yer alan Güllüce köyünün üst bölgesindeki dağlık arazide dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Geven bitki örtüsünün yoğun olarak bulunduğu bölgedeki yangında alevler kısa sürede büyüyerek dağın zirvesine doğru ilerledi.

        İhbar üzerine bölgeye Palu Orman İşletme Şefliği, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgenin sarp kayalık ve dik yamaçlardan oluşması nedeniyle yangın söndürme araçlarının giremediği alandaki yangın, köy sakinlerinin de desteğiyle ekiplerce söndürüldü.

        Yangında, geven bitki örtüsünün bulunduğu geniş bir arazi zarar gördü.

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        Öte yandan, yangında alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından fark edilerek güvenli alana alındı.

        Yangından etkilendiği görülen kaplumbağaya pet şişeyle su verilerek doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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