Elazığlı sporcu Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Elazığlı sporcu Ömer Asaf Hoşdağ, İstanbul'da düzenlenen Yeşilay Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 71 kilogram Yıldız Erkek kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 24-29 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen şampiyonaya, farklı illerden genç sporcular katıldı.

Şampiyonada Elazığ'ı temsil eden Ömer Asaf Hoşdağ, 71 kilogram Yıldız Erkek kategorisinde mücadele ederek bronz madalya kazandı.

Hoşdağ'ın ailesine ve başarısında emeği geçenlere teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sporcularımızın elde ettiği bu tür başarılar, Elazığ'da gençlerimizin spora yönlendirilmesi ve sportif altyapımızın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı gösterdikleri gayret ve mücadeleden dolayı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz."