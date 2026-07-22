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        GÜNCELLEME - Elazığ'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 19:27 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Elazığ'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Nimri Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve Keban Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, greyder, 2 loder ile 45 personel, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter de havadan destek verdi.

        Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlememesi için gerekli önlemleri alan ekipler, bölgenin dağlık olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

        Ekiplerin yaklaşık 9 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında, dağlık arazideki bitki örtüsü ile dağın eteklerinde bulunan ve yazlık olarak kullanılan 2 kerpiç ev, 1 bağ evi ile bahçe alanı zarar gördü.

        Bölgede, soğutma çalışması yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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