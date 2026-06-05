GÜNCELLEME - Elazığ'da freni arızalanan kamyonun 10 araca çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı

Elazığ'da freni arızalanan hafriyat kamyonunun 10 araca çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.



Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DV 770 plakalı hafriyat kamyonunun, Pertek Caddesi'nin Gülmez Tepesi mevkisinde freni arızalandı. Cadde boyunca hızla ilerleyen kamyon, Yunus Emre Bulvarı'nda Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olduğu öğrenilen Mustafa Çakar yönetimindeki 23 AEA 505 plakalı otomobile çarptı.



Daha sonra yaklaşık 500 metre ötede seyir halindeki 3 ve park halindeki 6 araca çarpan kamyon, İzzetpaşa Camisi yakınlarında durabildi.



Kazada, sürücü Çakar ve 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çakar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.



Kaza anını gören esnaf Öner Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinin önünde otururken gelen sesle kamyonu fark ettiğini belirtti.



Kazanın her şeye rağmen ucuz atlatıldığını ifade eden Coşkun, "Aldı götürdü buradaki bütün araçları. Önüne kattığı araçların birinde vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı, gittim onu açtım, nefes almasını sağladım. Kamyon geldiği gibi aşağı doğru gitti, burada hızını kesti." dedi.



Valiliğin ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, Vali Numan Hatipoğlu'nun kazada yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ettiği, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği ve yaralıların sağlık durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Emrah Gecekuşu'ndan bilgi aldığı belirtildi.



Öte yandan, kamyonun bir otomobili sürüklemesi çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

