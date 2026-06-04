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        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Keban Barajı'nda yasak bölgede balık avlayan kişiye 78 bin 600 lira ceza

        Keban Barajı'nda yasak bölgede balık avlayan kişiye 78 bin 600 lira ceza

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Barajı'nda yasak avlanma yaptığı tespit edilen kişiye 78 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:10 Güncelleme:
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        Keban Barajı'nda yasak bölgede balık avlayan kişiye 78 bin 600 lira ceza

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Barajı'nda yasak avlanma yaptığı tespit edilen kişiye 78 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

        Ağın İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Keban Barajı bölgesinde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, bir kişinin yasak alanda avlandığı, üreme dönemindeki sazanları avladığı, fazla olta kullandığı, limit altı balık tuttuğu ve günlük limitin üzerinde balık bulundurduğu tespit edildi.

        Ekipler söz konusu kişiye 78 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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