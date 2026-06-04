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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 18:54 Güncelleme:
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

        Vali Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

        Ekiplerin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 9 zanlının gözaltına alındığını, uyuşturucu kullandığı belirlenen 61 kişi hakkında ise adli işlem yapıldığını aktaran Hatipoğlu, aramalarda 16 bin 464 sentetik ecza, 433 gram sentetik kannabinoid, 240 gram esrar ve 18 gram metamfetamin ele geçirildiğini kaydetti.

        Gözaltına alınan zanlılardan 7'sinin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adli makamlarca tutuklandığını, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerimiz azim ve kararlılıkla çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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